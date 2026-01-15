Знешкоджено 61 ворожий БпЛА із 82, є влучання на 13 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 15 січня (із 19:00 14 січня) російські війська атакували Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що відомо?
Як зазначається, противник атакував із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Повідомляється, що близько 60 із 82 ударних БпЛА – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Робота ППО
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, вранці, 15 січня, під час повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.
- У Києві уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок в Солом'янському районі.
