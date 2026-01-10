РУС
Украина все успешнее бьет по целям в России, - разведка Эстонии

Украинские удары по России набирают эффективность и масштаб, — разведка Эстонии

Украинские дроны и ракеты наносят все более эффективные удары по военным объектам РФ, а истощение российской ПВО делает эти атаки еще более успешными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

"Постоянно растущая интенсивность и расширение географии ударов украинских беспилотников и ракет, увеличение количества средств нападения и расширение их номенклатуры, безусловно, будут становиться все более серьезной проблемой для Российской Федерации в ближайшем будущем", - подчеркнул Кивисельг.

В качестве примеров за последнюю неделю он привел украинские удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу российской армии в Костромской области и военному заводу в Липецкой области.

"Учитывая количество важных целей и их широкий разброс по всей территории России, а также количество боеприпасов для противовоздушной обороны, израсходованных российскими вооруженными силами в ходе войны, и количество уничтоженных средств противовоздушной обороны, можно предположить, что в 2026 году активность и точность дальних ударов Украины будут расти, а ущерб, наносимый вооруженным силам и экономике России, будет еще больше", — сказал глава разведцентра Сил обороны.

И добавил, что это снизит возможности России продолжать войну и развивать российский нарратив, согласно которому Россия обладает неисчерпаемыми ресурсами и способна вести войну столько, сколько понадобится. 

"То есть мы видим, что на самом деле обороноспособность и способность Российской Федерации противостоять таким украинским ударам, вероятно, будет снижаться в течение 2026 года", - отметил Кивисельг.

Удары по РФ в январе 2026 года

В ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника:

  • поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта;
  • осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан, РФ.
  • нанесено огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ночь на 6 января беспилотники атаковали Липецкую область РФ, возник пожар на нефтебазе. В городе Усмань ночью прогремела серия взрывов. Вскоре после этого на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 7 января украинские защитники нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе н.п. Котел Белгородской области. Оккупанты используют нефтебазу для обеспечения топливом своей армии.

Также Силы обороны поразили в оккупированной Донецкой области склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

По 6 фламіндічів в день на москву
показать весь комментарий
10.01.2026 13:32 Ответить
Команда підтримки, чірлідери. Ви головне воюйте далі.
показать весь комментарий
10.01.2026 13:43 Ответить
а в нас є можливість НЕ воювати?

ЩЕ РАЗ - ми або воюєм під прапором України або воюєм під прапором РФ - приклад Мелітополя, Донецька і тд в приклад. НЕ воюють лише уже мертві і прокурори. РФ нас бачить своїми рабами - своїм мясом яким вона буде завойовувати світ.
показать весь комментарий
10.01.2026 13:57 Ответить
Звісно є. В 2022 був. Зараз є.
Але до останнього - так до останнього.
показать весь комментарий
10.01.2026 14:25 Ответить
Зате московити по кілька десятків кожного дня влучають.А наші фламінго,,якщо вірити,що передали у війська більше тисячу штук,все ще нікуди не долетіли
показать весь комментарий
10.01.2026 13:46 Ответить
ми потиханьку пройобуємо Запоріжжя, але народу відосіки з пожежами в мухосранську подобаються
показать весь комментарий
10.01.2026 13:51 Ответить
 
 