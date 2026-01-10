Украина все успешнее бьет по целям в России, - разведка Эстонии
Украинские дроны и ракеты наносят все более эффективные удары по военным объектам РФ, а истощение российской ПВО делает эти атаки еще более успешными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.
"Постоянно растущая интенсивность и расширение географии ударов украинских беспилотников и ракет, увеличение количества средств нападения и расширение их номенклатуры, безусловно, будут становиться все более серьезной проблемой для Российской Федерации в ближайшем будущем", - подчеркнул Кивисельг.
В качестве примеров за последнюю неделю он привел украинские удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу российской армии в Костромской области и военному заводу в Липецкой области.
"Учитывая количество важных целей и их широкий разброс по всей территории России, а также количество боеприпасов для противовоздушной обороны, израсходованных российскими вооруженными силами в ходе войны, и количество уничтоженных средств противовоздушной обороны, можно предположить, что в 2026 году активность и точность дальних ударов Украины будут расти, а ущерб, наносимый вооруженным силам и экономике России, будет еще больше", — сказал глава разведцентра Сил обороны.
И добавил, что это снизит возможности России продолжать войну и развивать российский нарратив, согласно которому Россия обладает неисчерпаемыми ресурсами и способна вести войну столько, сколько понадобится.
"То есть мы видим, что на самом деле обороноспособность и способность Российской Федерации противостоять таким украинским ударам, вероятно, будет снижаться в течение 2026 года", - отметил Кивисельг.
Удары по РФ в январе 2026 года
В ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника:
- поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта;
- осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан, РФ.
- нанесено огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.
В ночь на 6 января беспилотники атаковали Липецкую область РФ, возник пожар на нефтебазе. В городе Усмань ночью прогремела серия взрывов. Вскоре после этого на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 7 января украинские защитники нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе н.п. Котел Белгородской области. Оккупанты используют нефтебазу для обеспечения топливом своей армии.
Также Силы обороны поразили в оккупированной Донецкой области склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.
ЩЕ РАЗ - ми або воюєм під прапором України або воюєм під прапором РФ - приклад Мелітополя, Донецька і тд в приклад. НЕ воюють лише уже мертві і прокурори. РФ нас бачить своїми рабами - своїм мясом яким вона буде завойовувати світ.
Але до останнього - так до останнього.