Україна дедалі успішніше б’є по цілях у Росії, - розвідка Естонії

Українські дрони та ракети завдають дедалі ефективніших ударів по військових об’єктах РФ, а виснаження російської ППО робить ці атаки ще успішнішими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

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"Постійно зростаюча інтенсивність і розширення географії ударів українських безпілотників і ракет, збільшення кількості засобів нападу та розширення їхньої номенклатури, безумовно, ставатимуть дедалі серйознішою проблемою для Російської Федерації в найближчому майбутньому", - наголосив Ківісельг.

Як приклади за останній тиждень він навів українські удари по ракетно-артилерійському арсеналу російської армії в Костромській області та військовому заводу в Липецькій області.

"Враховуючи кількість важливих цілей та їхній широкий розкид по всій території Росії, а також кількість боєприпасів для протиповітряної оборони, витрачених російськими збройними силами в ході війни, та кількість знищених засобів протиповітряної оборони, можна припустити, що у 2026 році активність і точність дальніх ударів України зростатимуть, а збитки, що завдаються збройним силам та економіці Росії, будуть ще більшими", — сказав голова розвідцентру Сил оборони.

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Та додав, що це знижуватиме можливості Росії продовжувати війну і розвивати російський наратив, згідно з яким Росія володіє невичерпними ресурсами і здатна вести війну стільки, скільки знадобиться.

"Тобто ми бачимо, що насправді обороноздатність і спроможність Російської Федерації протистояти таким українським ударам, ймовірно, знижуватиметься протягом 2026 року", - зазначив Ківісельг.

Удари по РФ у січня 2026 року

У ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника:

уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта;

здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, РФ.

завдано вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ніч 6 січня безпілотники атакували Липецьку область РФ, виникла пожежа на нафтобазі. У місті Усмань уночі пролунала серія вибухів. Невдовзі після цього на території нафтобази спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 7 січня українські захисники завдали удару по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" в районі н.п. Котел Бєлгородської області. Окупанти використовують нафтобазу для забезпечення пальним своєї армії.

Також Сили оборони уразили на окупованій Донеччині склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

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