Новости Результат работы ПВО
371 0

РФ выпустила 76 целей по Украине: ПВО обезвредила 53 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

Атака дронов в ночь на 16 января: что известно?

Российские оккупанты выпустили по Украине 76 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Враг наносил удары ударными БПЛА типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк.

Около 50 из них – "шахеды".

Результат работы ПВО

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Атака дронов в ночь на 16 января: что известно?

ПВО (3367) Воздушные силы (2895) Шахед (1819)
