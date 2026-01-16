РФ выпустила 76 целей по Украине: ПВО обезвредила 53 БПЛА. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты выпустили по Украине 76 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Враг наносил удары ударными БПЛА типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк.
Около 50 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
