Россия снова атакует Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 16 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

БПЛА на западе Днепропетровщины, к северу от н.п.Софиевка, курс на Запорожье, - сообщалось в 21:23.

БПЛА на севере Черниговщины, курс на н.п.Холмы с запада и на н.п.Семеновка с востока, - сообщалось в 21:28.

БПЛА на севере от н.п. Тернуватое на Запорожье, курс на запад. В направлении н.п. Вольнянск с юго-восточного направления, - сообщалось в 21:32.

БПЛА на востоке Одесской области, к югу от н.п.Любашовка, курс на южное направление, - сообщалось в 21:41.

В 21:45 ВС сообщили:

БПЛА в направлении Чернигова с севера.

БПЛА в направлении Запорожья с востока.

БПЛА над н.п. Ширяево в Одесской области, курс на юг, - сообщалось в 21:53.

БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 22:07.

В 22:15 ВС сообщили:

К северу от Чернигова разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания.

БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.

БПЛА на юге Днепропетровщины на н.п. Васильковка с юга.

БПЛА на севере Черниговской области, курс на н.п. Корюковка.

Пуски КАБ на Донецкую область.

Обновление относительно движения вражеских дронов

К востоку от Харькова, к северу от Черниговщины, к северу от Никополя на Днепропетровщине и Херсонщине разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания, - сообщалось в 22:59.

В 23:32 ВС сообщили:

На севере от Чернигова разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания.

БпЛА к востоку от Запорожья, курс на север и на областной центр.

