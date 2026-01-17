Обезврежено 96 вражеских БПЛА из 115, есть попадания на 11 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 17 января 2026 года войска РФ атаковали 115 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 75 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.
