Ворог знову атакував енергетику. Найскладніша ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Ситуація на Одещині

Як зазначається, на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження.

Ситуація в столичному регіоні

За даними Міненерго, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень – наразі не діють. Повернення по прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Через постійні масовані атаки Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Координацію робіт із її наслідків здійснює перший віце-прем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль. Рішення ухвалене для забезпечення максимальної злагодженої роботи всіх служб у столиці, регіонах і громадах, а також для оперативного відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі.

А москва горить як новорічна ялинка, хтось обіцяв що "уууххх!"
17.01.2026 10:51 Відповісти
Вася не вірь , той хто це обіцяв ****@бол.
17.01.2026 10:58 Відповісти
Оманський КВНщик, виконує завдання ******, катаючись на якихось саммітах «міру-мір» та знищуючи Українців!!
17.01.2026 11:13 Відповісти
Піськограю третій рік закордонні союзники кажуть що треба столицю ворога Блекаутити а в його десь яйця загубилися для прийняттятакого рішення. Тим часом мАсквічи про війну чують тільки по Кремль-Тв.
17.01.2026 11:50 Відповісти
Тобто, ми лягли розслабилися та стараємось отримати задоволення?
Відповіді не буде.
Дружба далі качає нафту.
*******!
17.01.2026 11:55 Відповісти
 
 