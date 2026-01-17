Ворог знову атакував енергетику. Найскладніша ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Ситуація на Одещині

Як зазначається, на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження.

Ситуація в столичному регіоні

За даними Міненерго, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень – наразі не діють. Повернення по прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ, - ДТЕК

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Також читайте: Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини: була пожежа. ФОТОрепортаж

Через постійні масовані атаки Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Координацію робіт із її наслідків здійснює перший віце-прем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль. Рішення ухвалене для забезпечення максимальної злагодженої роботи всіх служб у столиці, регіонах і громадах, а також для оперативного відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі.