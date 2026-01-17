Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини: була пожежа. ФОТОрепортаж
Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
Дані від ДСНС
Як зазначають рятувальники, внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджень також зазнали будівля та автотранспорт.
Наразі пожежа ліквідована.
