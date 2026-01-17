Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини: була пожежа. ФОТОрепортаж

Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Є пошкодження

На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Дані від ДСНС

Як зазначають рятувальники, внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджень також зазнали будівля та автотранспорт.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.



Наразі пожежа ліквідована.









