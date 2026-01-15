Рашисти вдарили по півдню Одещини: зруйновано дві адмінбудівлі, поранено охоронця
У ніч на 15 січня російські війська атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Більшість цілей знищили сили ППО
"Водночас зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Внаслідок атаки зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, постраждав охоронець, медичну допомогу надано на місці", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 15 січня російські окупанти здійснили атаку БпЛА на різні регіони України.
- Вранці у Львові пролунали вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.
- У Києві уламки БпЛА впали на будинок у Солом’янському районі.
- БпЛА РФ атакували Бучанський район Київщини.
- Також ворог вдарив по критичній інфраструктурі на Житомирщині.
- На Харківщині під ударом РФ 8 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки, авто та залізнична інфраструктура.
- На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ загинула людина.
- Вранці ворог також атакував Миколаївщину балістикою.
- На Донеччині внаслідок ударів РФ поранено 5 осіб.
- У Чернігівській області поранено жінку.
