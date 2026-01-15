Рашисти вдарили по півдню Одещини: зруйновано дві адмінбудівлі, поранено охоронця

Атака БпЛА на Одещину 15 січня: що відомо?

У ніч на 15 січня російські війська атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Більшість цілей знищили сили ППО

"Водночас зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Внаслідок атаки зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, постраждав охоронець, медичну допомогу надано на місці", - йдеться в повідомленні.

