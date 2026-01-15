Новини Обстріли Житомирщини
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини

РФ вдарила по Житомирщині

У ніч на 15 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирській області, унаслідок чого виникли пожежі.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав.

Відновлювальні роботи

Повідомляється, що пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру кожної хвилини, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.

Що передувало?

обстріл (33600) Житомирська область (1335) Житомирський район (51) Коростенський район (8)
Там деякі вже тиждень збираються радбез оону скликати...
15.01.2026 09:22 Відповісти
 
 