Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини
У ніч на 15 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирській області, унаслідок чого виникли пожежі.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав.
Відновлювальні роботи
Повідомляється, що пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру кожної хвилини, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 15 січня російські війська атакували Україну 82 ударними БпЛА. ППО знешкодила 61 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
- Вранці, 15 січня, під час повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.
- У Києві уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок в Солом'янському районі.
Zahar Kindrat
