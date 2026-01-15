РФ обстріляла 8 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки, авто та залізнична інфраструктура
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Є постраждалий
Медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який постраждав 12 січня внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 4 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено паркан домоволодіння (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Нова Олександрівка), приватний будинок (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено будівлю, моторолер (с. Бугаївка);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова, с. Орілька), електромережі (сел. Близнюки);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка).
