РФ обстріляла 8 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки, авто та залізнична інфраструктура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Є постраждалий

Медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який постраждав 12 січня внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено паркан домоволодіння (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Нова Олександрівка), приватний будинок (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено будівлю, моторолер (с. Бугаївка);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова, с. Орілька), електромережі (сел. Близнюки);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка).

