РФ обстреляла 8 населенных пунктов Харьковщины: повреждены дома, автомобили и железнодорожная инфраструктура
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавший
Медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который пострадал 12 января в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 4 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден забор домовладения (пгт Золочев);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Новая Александровка), частный дом (пгт. Великий Бурлук);
- в Изюмском районе повреждено здание, мотороллер (с. Бугаевка);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая, с. Орелька), электросети (пгт. Близнюки);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка).
