РФ обстреляла 8 населенных пунктов Харьковщины: повреждены дома, автомобили и железнодорожная инфраструктура

РФ обстреляла 8 населенных пунктов Харьковской области

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Есть пострадавший

Медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который пострадал 12 января в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 7 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона;
  • 4 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден забор домовладения (пгт Золочев);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Новая Александровка), частный дом (пгт. Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе повреждено здание, мотороллер (с. Бугаевка);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая, с. Орелька), электросети (пгт. Близнюки);
  • в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка).

