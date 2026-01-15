Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Житомирщины

В ночь на 15 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области, в результате чего возникли пожары.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. Сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов с воздуха никто не пострадал.

Восстановительные работы

Сообщается, что пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру каждую минуту, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.

