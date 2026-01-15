Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Житомирщины
В ночь на 15 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области, в результате чего возникли пожары.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. Сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ударов с воздуха никто не пострадал.
Восстановительные работы
Сообщается, что пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру каждую минуту, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 15 января российские войска атаковали Украину 82 ударными БПЛА. ПВО обезвредила 61 вражеский беспилотник. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
- Утром, 15 января, во время воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
- В Киеве обломки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе.
