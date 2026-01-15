Рашисты ударили по югу Одесщины: разрушены два административных здания, ранен охранник
В ночь на 15 января российские войска атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Большинство целей уничтожили силы ПВО.
"В то же время зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
В результате атаки разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадал охранник, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили атаку БПЛА на различные регионы Украины.
- Утром во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
- В Киеве обломки БПЛА упали на дом в Соломенском районе.
- БПЛА РФ атаковали Бучанский район Киевской области.
- Также враг нанес удар по критической инфраструктуре в Житомирской области.
- В Харьковской области под ударом РФ 8 населенных пунктов Харьковской области: повреждены дома, автомобили и железнодорожная инфраструктура.
- В Херсонской области в результате обстрелов РФ погиб человек.
- Утром враг также атаковал Николаевскую область баллистикой.
- В Донецкой области в результате ударов РФ ранены 5 человек.
- В Черниговской области ранена женщина.
