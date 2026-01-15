Рашисты ударили по югу Одесщины: разрушены два административных здания, ранен охранник

В ночь на 15 января российские войска атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Большинство целей уничтожили силы ПВО.

"В то же время зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.



В результате атаки разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадал охранник, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

