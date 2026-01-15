Взрывы прогремели в Николаеве: враг атаковал баллистикой
Два взрыва прогремели в Николаеве во время воздушной тревоги. Под ударом, вероятно, пригород.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с южного направления.
Впоследствии мэр Сенкевич сообщил о двух взрывах в Николаеве.
Глава ОВА Ким заявил, что, предварительно, под ударом пригород Николаева.
"На данный момент вызовы в экстренные службы не поступали", - добавил он.
Что предшествовало?
- В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили атаку БПЛА на различные регионы Украины.
- Утром во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
- В Киеве обломки БПЛА упали на дом в Соломенском районе.
- БПЛА РФ атаковали Бучанский район Киевской области.
- Также враг нанес удар по критической инфраструктуре в Житомирской области.
- В Харьковской области под ударом РФ 8 населенных пунктов Харьковской области: повреждены дома, автомобили и железнодорожная инфраструктура.
- В Херсонской области в результате обстрелов РФ погиб человек.
