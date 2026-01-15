Взрывы прогремели в Николаеве: враг атаковал баллистикой

Два взрыва прогремели в Николаеве во время воздушной тревоги. Под ударом, вероятно, пригород.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с южного направления.

Впоследствии мэр Сенкевич сообщил о двух взрывах в Николаеве.

Глава ОВА Ким заявил, что, предварительно, под ударом пригород Николаева.

"На данный момент вызовы в экстренные службы не поступали", - добавил он.

Что предшествовало?

