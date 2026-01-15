Дроны РФ атаковали Бучанский район Киевской области: повреждены 8 частных домов. ФОТОрепортаж
Российские беспилотники атаковали Бучанский район Киевской области, в результате чего повреждены частные дома.
Об этом сообщил глава ОВА Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Этой ночью в Бучанском районе повреждены 8 частных домов. В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли", - говорится в сообщении.
Сейчас людям оказывают необходимую помощь.
В полиции также обнародовали фото последствий ударов.
Что предшествовало?
- В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили атаку БПЛА на различные регионы Украины.
- Утром во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
- В Киеве обломки БПЛА упали на дом в Соломенском районе.
