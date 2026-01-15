Дрони РФ атакували Бучанський район Київщини: пошкоджено 8 приватних будинків. ФОТОрепортаж
Російські безпілотники атакували Бучанський район Київщини, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомив глава ОВА Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Цієї ночі в Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - йдеться в повідомленні.
Наразі людям надають необхідну допомогу.
У поліції також оприлюднили фото наслідків ударів.
Що передувало?
- У ніч на 15 січня російські окупанти здійснили атаку БпЛА на різні регіони України.
- Вранці у Львові пролунали вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.
- У Києві уламки БпЛА впали на будинок у Солом’янському районі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль