Вибухи пролунали у Миколаєві: ворог атакував балістикою

Два вибухи пролунали у Миколаєві під час повітряної тривоги. Під ударом, ймовірно, передмістя.

Що відомо?

Повітряні сили попередили про загрозу балістики з південного напрямку.

Згодом мер Сєнкевич повідомив про два вибухи у Миколаєві.

Глава ОВА Кім заявив, що, попередньо, під ударом передмістя Миколаєва.

"Станом на зараз без викликів екстрених служб", - додав він.

Що передувало?

