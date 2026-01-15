Вибухи пролунали у Миколаєві: ворог атакував балістикою
Два вибухи пролунали у Миколаєві під час повітряної тривоги. Під ударом, ймовірно, передмістя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попередили про загрозу балістики з південного напрямку.
Згодом мер Сєнкевич повідомив про два вибухи у Миколаєві.
Глава ОВА Кім заявив, що, попередньо, під ударом передмістя Миколаєва.
"Станом на зараз без викликів екстрених служб", - додав він.
Що передувало?
- У ніч на 15 січня російські окупанти здійснили атаку БпЛА на різні регіони України.
- Вранці у Львові пролунали вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.
- У Києві уламки БпЛА впали на будинок у Солом’янському районі.
- БпЛА РФ атакували Бучанський район Київщини.
- Також ворог вдарив по критичній інфраструктурі на Житомирщині.
- На Харківщині під ударом РФ 8 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки, авто та залізнична інфраструктура.
- На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ загинула людина.
