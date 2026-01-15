Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки РФ 1 людина загинула, пошкоджені будинки

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Благовіщенське, Кізомис, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Монастирське, Новокаїри, Осокорівка, Урожайне, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин.

Через російську агресію 1 людина загинула.

