УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9794 відвідувача онлайн
Новини обстріли Херсонщини
311 1

Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки РФ 1 людина загинула, пошкоджені будинки

Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки РФ 1 людина загинула

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Благовіщенське, Кізомис, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Монастирське, Новокаїри, Осокорівка, Урожайне, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин.

Через російську агресію 1 людина загинула.

Автор: 

армія рф (20784) обстріл (33600) Херсонська область (6585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І так цілодобово ворог убиває мирних жителів ,ворог все руйнує гідної відповіді по рашиських чортах немає ,до того влада робить вигляд що нічого не сталося.
показати весь коментар
15.01.2026 09:44 Відповісти
 
 