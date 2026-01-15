Обстрелы Херсонщины: в результате атаки РФ 1 человек погиб, повреждены также дома
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Приднепровское, Комышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Днепровское, Благовещенское, Кизомыс, Ивановка, Новотягинка, Токаровка, Берислав, Дудчаны, Новорайск, Бургунка, Монастырское, Новокаиры, Осокоровка, Урожайное, Красный Маяк, Веселое и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты разрушили магазин.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб.
