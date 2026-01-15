РУС
Новости обстрелы Херсонщины
129 1

Обстрелы Херсонщины: в результате атаки РФ 1 человек погиб, повреждены также дома

Обстрелы Херсонской области: в результате атаки РФ 1 человек погиб

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Приднепровское, Комышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Днепровское, Благовещенское, Кизомыс, Ивановка, Новотягинка, Токаровка, Берислав, Дудчаны, Новорайск, Бургунка, Монастырское, Новокаиры, Осокоровка, Урожайное, Красный Маяк, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты разрушили магазин.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

армия РФ (21937) обстрел (31338) Херсонская область (5479)
І так цілодобово ворог убиває мирних жителів ,ворог все руйнує гідної відповіді по рашиських чортах немає ,до того влада робить вигляд що нічого не сталося.
