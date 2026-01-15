46 взрывов прогремело за сутки на Черниговщине: ранена женщина. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска нанесли 38 ударов по населенным пунктам Черниговской области, зафиксировано 46 взрывов.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, больше всего обстрелов фиксируется именно в приграничных громадах.
Ранены
Вчера вечером "шахид" ударил по селу Киптивской громады.
В результате прилета травмы получила пожилая женщина - 72-летнюю пострадавшую госпитализировали. Дом поврежден.
Последствия обстрелов
