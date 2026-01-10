Враг атаковал дронами фермерское хозяйство в Черниговской области: есть значительные разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 10 января, с самого утра вражеские "герани" ударили по фермерскому хозяйству в Черниговском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

Как отмечается, загорелся ангар. Разрушения значительные. Повреждена сельхозтехника. На месте попадания работали специалисты ГСЧС - огонь потушили.







Обстрелы за сутки

По данным ОВА, за прошедшие сутки агрессор 36 раз атаковал Черниговскую область. 45 взрывов. Под постоянными обстрелами - приграничные районы. Больше всего именно FPV-дронов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и обстрелов в Черниговской области обесточены более 60 тысяч абонентов.

