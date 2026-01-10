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Ворог атакував дронами фермерське господарство на Чернігівщині: є значні руйнування. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 січня, з самого ранку ворожі "герані" вдарили по фермерському господарству в Чернігівському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Як зазначається, загорівся ангар. Руйнування значні. Пошкоджена сільгосптехніка. На місці влучання працювали фахівці ДСНС - вогонь загасили.
Обстріли за добу
За даними ОВА, упродовж минулої доби агресор 36 разів атакував Чернігівщину. 45 вибухів. Під постійними обстрілами - прикордоння. Найбільше саме FPV-дронів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що через негоду та обстріли на Чернігівщині знеструмлено понад 60 тисяч абонентів.
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