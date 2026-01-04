Росіяни 44 рази атакували Чернігівщину: під ударами - цивільні автівки, сільгосппідприємство, ферма та школа. ФОТО
Упродовж минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 62 вибухи.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, здебільшого під ворожими ударами пербувало прикордоння - Новгород-Сіверський і Корюківський райони. Утім, є влучання також у Прилуцькому і Чернігівському районах області.
Пошкодження
- Так, увечері зафіксовані вибухи в Прилуцькому районі. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
- FPV-дрон поцілив по цивільній автівці в Семенівці. Машина загорілася.
- "Герані" вдарили по сільгосппідприємству між населеними пунктами Холминської і Семенівської громад. Там саме завантажували зерно. Пошкоджено транспорт. Без постраждалих.
- Також "герані" влучили по території старої ферми в Чернігівському районі.
- В іншому селі - удар БпЛА по нефункціонуючій школі. Пошкоджені вікна і фасад.
Наслідки атак
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