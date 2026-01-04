УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10941 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
747 0

Росіяни 44 рази атакували Чернігівщину: під ударами - цивільні автівки, сільгосппідприємство, ферма та школа. ФОТО

Упродовж минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 62 вибухи.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як зазначається, здебільшого під ворожими ударами пербувало прикордоння - Новгород-Сіверський і Корюківський райони. Утім, є влучання також у Прилуцькому і Чернігівському районах області.

Також дивіться: Ворог ударив дроном по Новгороду-Сіверському, пошкоджено енергооб’єкт в Корюківському районі. ФОТО

Пошкодження

  • Так, увечері зафіксовані вибухи в Прилуцькому районі. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
  • FPV-дрон поцілив по цивільній автівці в Семенівці. Машина загорілася.
  • "Герані" вдарили по сільгосппідприємству між населеними пунктами Холминської і Семенівської громад. Там саме завантажували зерно. Пошкоджено транспорт. Без постраждалих.
  • Також "герані" влучили по території старої ферми в Чернігівському районі.
  • В іншому селі - удар БпЛА по нефункціонуючій школі. Пошкоджені вікна і фасад.

Також читайте: Рашисти атакували авто, що розвозило хліб для жителів Чернігівщини: постраждав водій

Наслідки атак

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (35173) Крюківський вагонобудівний завод (160) Чернігівська область (1420) Новгород-Сіверський район (98) Прилуцький район (46) Чернігівський район (203)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 