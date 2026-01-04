Росіяни 44 рази атакували Чернігівщину: під ударами - цивільні автівки, сільгосппідприємство, ферма та школа. ФОТО

Упродовж минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 62 вибухи.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, здебільшого під ворожими ударами пербувало прикордоння - Новгород-Сіверський і Корюківський райони. Утім, є влучання також у Прилуцькому і Чернігівському районах області.

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Пошкодження

Так, увечері зафіксовані вибухи в Прилуцькому районі. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

FPV-дрон поцілив по цивільній автівці в Семенівці. Машина загорілася.

"Герані" вдарили по сільгосппідприємству між населеними пунктами Холминської і Семенівської громад. Там саме завантажували зерно. Пошкоджено транспорт. Без постраждалих.

Також "герані" влучили по території старої ферми в Чернігівському районі.

В іншому селі - удар БпЛА по нефункціонуючій школі. Пошкоджені вікна і фасад.

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Наслідки атак



