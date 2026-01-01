Ворог ударив дроном по Новгороду-Сіверському, пошкоджено енергооб’єкт в Корюківському районі. ФОТО

Просто в новорічну ніч росіяни вдарили "геранню" по Новгороду-Сіверському Чернігівської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом - житлова інфраструктура

Як зазначається, ворожий дрон прилетів по житловому району. Пожежу на місці прильоту загасили.

"Учора вдень FPV-дрон вдарив по території енергообʼєкта в Корюківському районі", - уточнив очільник області.

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Обстріли за добу

За даними ОВА, минулої доби ворог 39 разів обстріляв Чернігівщину. Зафіксовано 68 вибухів.

"Заходимо в Новий рік з божевільним сусідом через кордон і твердою вірою в нашу армію. Незмінно підтримуємо наших оборонців", - резюмує Чаус.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.

Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.

Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.

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