Ворог ударив дроном по Новгороду-Сіверському, пошкоджено енергооб’єкт в Корюківському районі. ФОТО
Просто в новорічну ніч росіяни вдарили "геранню" по Новгороду-Сіверському Чернігівської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом - житлова інфраструктура
Як зазначається, ворожий дрон прилетів по житловому району. Пожежу на місці прильоту загасили.
"Учора вдень FPV-дрон вдарив по території енергообʼєкта в Корюківському районі", - уточнив очільник області.
Обстріли за добу
За даними ОВА, минулої доби ворог 39 разів обстріляв Чернігівщину. Зафіксовано 68 вибухів.
"Заходимо в Новий рік з божевільним сусідом через кордон і твердою вірою в нашу армію. Незмінно підтримуємо наших оборонців", - резюмує Чаус.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
- Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
- Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.
- Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.
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