Враг ударил дроном по Новгороду-Северскому, поврежден энергообъект в Корюковском районе. ФОТО
Просто в новогоднюю ночь россияне ударили "геранью" по Новгороду-Северскому Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом - жилая инфраструктура
Как отмечается, вражеский дрон прилетел по жилому району. Пожар на месте прилета потушили.
"Вчера днем FPV-дрон ударил по территории энергообъекта в Корюковском районе", - уточнил глава области.
Обстрелы за сутки
По данным ОВА, за прошедшие сутки враг 39 раз обстрелял Черниговскую область. Зафиксировано 68 взрывов.
"Вступаем в Новый год с сумасшедшим соседом через границу и твердой верой в нашу армию. Неизменно поддерживаем наших защитников", - резюмирует Чаус.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
- Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.
- Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
- Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.
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