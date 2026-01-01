Враг ударил дроном по Новгороду-Северскому, поврежден энергообъект в Корюковском районе. ФОТО

Просто в новогоднюю ночь россияне ударили "геранью" по Новгороду-Северскому Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Под ударом - жилая инфраструктура

Как отмечается, вражеский дрон прилетел по жилому району. Пожар на месте прилета потушили.

"Вчера днем FPV-дрон ударил по территории энергообъекта в Корюковском районе", - уточнил глава области.

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Обстрелы за сутки

По данным ОВА, за прошедшие сутки враг 39 раз обстрелял Черниговскую область. Зафиксировано 68 взрывов.

"Вступаем в Новый год с сумасшедшим соседом через границу и твердой верой в нашу армию. Неизменно поддерживаем наших защитников", - резюмирует Чаус.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.

Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.

Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.

Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.

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