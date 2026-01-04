Россияне 44 раза атаковали Черниговскую область: под ударами - гражданские автомобили, сельхозпредприятие, ферма и школа. ФОТО
За прошедшие сутки россияне 44 раза обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 62 взрыва.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в основном под вражескими ударами оказались приграничные районы - Новгород-Северский и Корюковский. Однако, есть попадания также в Прилукском и Черниговском районах области.
Повреждения
- Так, вечером зафиксированы взрывы в Прилукском районе. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
- FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю в Семеновке. Машина загорелась.
- "Герань" ударила по сельхозпредприятию между населенными пунктами Холминской и Семеновской громад. Там как раз загружали зерно. Поврежден транспорт. Без пострадавших.
- Также "герани" попали по территории старой фермы в Черниговском районе.
- В другом селе - удар БПЛА по нефункционирующей школе. Повреждены окна и фасад.
Последствия атак
