46 вибухів пролунало за добу на Чернігівщині: поранено жінку. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдали 38 ударів по населених пунктах Чернігівської області, зафіксовано 46 вибухів.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найбільше обстрілів фіксується саме в прикордонних громадах.
Поранені
Учора ввечері "шахед" вдарив по селу Кіптівської громади.
Унаслідок прильоту травм зазнала літня жінка - 72-річну постраждалу ушпиталили. Будинок пошкоджений.
Наслідки обстрілів
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль