Росіяни атакували швидку на Чернігівщині: постраждали медики. ФОТО

У неділю, 11 січня, російські окупанти вдарили по кареті швидкої допомоги в Семенівці Чернігівської області. Постраждали двоє медичних працівників.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ворожої атаки

"Російські злочинці атакували автомобіль швидкої допомоги, що повертався з виклику. Постраждали двоє медичних працівників", - написав посадовець.

Фото: Начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у фб

Він також опублікував фото пошкодженого через атаку ворога автомобіля швидкої допомоги.

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