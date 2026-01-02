Окупанти вдарили дроном по швидкій у Херсоні: поранено водія

Російські окупанти ввечері 1 січня атакували безпілотником бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль швидкої, поранено водія, а в громаді загалом загинула одна людина та ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Херсон

Учора близько 22.00 російські окупанти з дрона атакували бригаду "екстренки", яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район.

Внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та постраждав водій.

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70-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Томина Балка, Станіслав, Білозерка, Берислав, Золота Балка, Олександрівка, Антонівка, Софіївка, Новотягинка, Садове, Степанівка, Розлив, Велетенське, Зорівка, Кізомис, Посад-Покровське, Понятівка, Придніпровське, Дніпровське, Новорайськ, Білоусове, Берегове, Бургунка, Веселе, Іванівка, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Новодмитрівка, Ольгівка, Червоний Маяк, Шевченківка, Ромашкове, Янтарне, Черешеньки, Надіївка та місто Херсон.

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Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та автомобілі.

Жертви

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 7 - дістали поранення.

Учора близько 22.00 російські окупанти з дрона атакували бригаду "екстренки", яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район.

Внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та постраждав водій.

70-річний чоловік дістав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні.

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Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.