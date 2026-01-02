Оккупанты ударили дроном по скорой в Херсоне: ранен водитель

Вечером 1 января российские оккупанты атаковали беспилотником бригаду экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов к раненым в Днепровский район Херсона. В результате удара поврежден автомобиль скорой помощи, ранен водитель, а в громаде в целом погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Херсон

Вчера около 22.00 российские оккупанты с дрона атаковали бригаду "экстренки", которая приехала на вызов к раненым в Днепровский район.

В результате сбрасывания врагом взрывчатки с беспилотника поврежден автомобиль скорой помощи и пострадал водитель.

Также читайте: Враг почти ежедневно наносит удары по Херсонской ТЭЦ, в настоящее время ее работу восстановить невозможно, - ГВА

70-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Атакованные населенные пункты

Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Степановка, Приднепровское.

В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, автомобили экстренной медицинской помощи.

Читайте также: Враг нанес массированный удар по Херсону: ранена женщина, есть отключение электроэнергии

Жертвы

В результате российских атак в Херсонской громаде 1 человек погиб, 6 - получили ранения.

Вчера около 22.00 российские оккупанты с дрона атаковали бригаду "экстренки", которая приехала на вызов к раненым в Днепровский район.

В результате сброса врагом взрывчатки с беспилотника поврежден автомобиль скорой помощи и пострадал водитель.

70-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли центр Херсона: ударили по рынку, погиб мужчина (обновлено)