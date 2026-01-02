Оккупанты ударили дроном по скорой в Херсоне: ранен водитель
Вечером 1 января российские оккупанты атаковали беспилотником бригаду экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов к раненым в Днепровский район Херсона. В результате удара поврежден автомобиль скорой помощи, ранен водитель, а в громаде в целом погиб один человек и еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Херсон
Вчера около 22.00 российские оккупанты с дрона атаковали бригаду "экстренки", которая приехала на вызов к раненым в Днепровский район.
В результате сбрасывания врагом взрывчатки с беспилотника поврежден автомобиль скорой помощи и пострадал водитель.
70-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.
Атакованные населенные пункты
Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Степановка, Приднепровское.
В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, автомобили экстренной медицинской помощи.
Жертвы
В результате российских атак в Херсонской громаде 1 человек погиб, 6 - получили ранения.
