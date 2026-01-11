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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Россияне атаковали скорую на Черниговщине: пострадали медики. ФОТО

В воскресенье, 11 января, российские оккупанты обстреляли машину скорой помощи в Семеновке Черниговской области. Пострадали двое медицинских работников.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник Новгород-Сиверской районной военной администрации Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали вражеской атаки

"Российские преступники атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. Пострадали двое медицинских работников", - написал чиновник.

в Черниговской области из-за атаки РФ пострадал экипаж
Фото: Начальник Новгород-Сиверской районной военной администрации Александр Селиверстов в фб

Он также опубликовал фото поврежденного в результате атаки врага автомобиля скорой помощи.

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Автор: 

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