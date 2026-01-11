1 163 0
Россияне атаковали скорую на Черниговщине: пострадали медики. ФОТО
В воскресенье, 11 января, российские оккупанты обстреляли машину скорой помощи в Семеновке Черниговской области. Пострадали двое медицинских работников.
Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник Новгород-Сиверской районной военной администрации Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.
Детали вражеской атаки
"Российские преступники атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. Пострадали двое медицинских работников", - написал чиновник.
Он также опубликовал фото поврежденного в результате атаки врага автомобиля скорой помощи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль