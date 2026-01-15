Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов ранены 5 человек, разрушены дома. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 15 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Маяках Святогорской громады повреждены 2 дома. В Донецком Николаевской громады ранен человек, разрушен дом. В Славянске ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 2 частных дома и автомобиль. В Малотарановке Краматорской громады повреждены 7 домов. В Александровке ранены 2 человека, повреждены 23 дома и 7 автомобилей. В Дружковке повреждены 2 автомобиля. В Константиновке ранен человек.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Северской громады повреждены 2 дома.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 392 человека, в том числе 21 ребенок.
