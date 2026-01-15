Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 5 людей, зруйновані будинки. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 15 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Маяках Святогірської громади пошкоджено 2 будинки. У Донецькому Миколаївської громади поранено людину, зруйновано будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та авто. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено 7 будинків. В Олександрівці поранено 2 людини, пошкоджено 23 будинки і 7 автівок. У Дружківці пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 392 людини, у тому числі 21 дитину.
