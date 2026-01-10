Ворог ударив по промисловій інфраструктурі в Одеському районі: пошкоджено резервуар

З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.

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На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Що передувало?

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