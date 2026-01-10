Ворог ударив по промисловій інфраструктурі в Одеському районі: пошкоджено резервуар
З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.
На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини, там пошкоджено резервуар для олії.
- Нагадаємо, російські війська також завдали 7 січня чергового удару по двох портах Одеської області. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, восьмеро поранені, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури.
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