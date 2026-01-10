РУС
Враг ударил по промышленной инфраструктуре в Одесском районе: поврежден резервуар

шахед над Одесской областью

С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть повреждения

Как отмечается, в результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала два судна в портах Одесской области: погиб член экипажа - гражданин Сирии, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

Что предшествовало?

Читайте: Ударами по Одессе Россия хочет перерезать экономическую артерию Украины, - WSJ

Скільки мирних планів ще треба підписати, накатавши ЗЕлулу ( з гігантським кортежем і почтом) за бюджетний кошт по світу.
Відповідь: до сраки стоп-сигнал, тобто нульова ефективність
10.01.2026 12:37 Ответить
Кацапи вже від злісті б'ють по порожнім резервуарам, по резервуарам з олією...
Ось тільки не розумію, що це для кацапів - демілітарізація чи денацифікація ???
10.01.2026 12:38 Ответить
депромисловізація, деекспортизація... хоча не певен, що саме Україна від того щось отримала би...
10.01.2026 12:43 Ответить
Депромисловізація триває з початку 90-их. Як і деінтелектуалізація пересічних.
10.01.2026 13:15 Ответить
 
 