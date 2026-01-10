Враг ударил по промышленной инфраструктуре в Одесском районе: поврежден резервуар
С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
Как отмечается, в результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесской области, там поврежден резервуар для масла.
- Напомним, российские войска также нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. В результате атаки погибли два человека, восемь ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.
Відповідь: до сраки стоп-сигнал, тобто нульова ефективність
Ось тільки не розумію, що це для кацапів - демілітарізація чи денацифікація ???