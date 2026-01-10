Враг ударил по промышленной инфраструктуре в Одесском районе: поврежден резервуар

С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Есть повреждения

Как отмечается, в результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесской области, там поврежден резервуар для масла.

Напомним, российские войска также нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. В результате атаки погибли два человека, восемь ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.

