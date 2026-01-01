Ударами по Одессе Россия хочет перерезать экономическую артерию Украины, - WSJ

В течение декабря 2025 года российские удары были направлены на Одессу – главный центр экспорта зерна и экономическую артерию Украины, связывающую страну с остальным миром. Атаки повредили инфраструктуру, хранилища и электросети, привели к гибели и ранению десятков людей. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что Россия все больше ищет способы подорвать экономику Украины.

Одесса как "театр военных действий"

"Они точно хотят отрезать Одессу и другие города от инфраструктуры. Они наносят удары и убивают как людей, так и экономику, уменьшая наши экспортные возможности через морской коридор", - напоминает издание слова президента Владимира Зеленского от 30 декабря.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, около 90% сельскохозяйственной продукции страны экспортируется по морю.

По оценкам ведомства, шесть портов в Одесской области за 11 месяцев 2025 года обработали около 76 миллионов тонн грузов.

Украина научилась защищать эту торговлю, используя морские дроны.

Однако, несмотря на это, россияне усилили свои воздушные атаки. Российские беспилотники часто не пролетают над сушей, где стоят средства ПВО.

Кайл Глен из британского Центра информационной устойчивости подсчитал, что Россия запустила около 52 000 беспилотников в ночных атаках на Украину в 2025 году. Между 2022 и 2024 годами эта цифра составляла 14 000.

Одесса оказалась в осаде

Российское минобороны утверждает, что атакует транспортную и портовую инфраструктуру, которая используется в "интересах украинских Вооруженных Сил". В результате, как указывают в WSJ, один из крупнейших и оживленнейших городов Украины оказался в своеобразной осаде: одесситы в последние дни живут без света, воды и тепла.

"Россия пытается уничтожить все ключевые элементы экспортных логистических цепочек. Они бьют по тому, до чего им легче всего добраться. И тогда, конечно, если посмотреть на экспортную логистику, Одесса — это последние ворота. Это просто преднамеренная стратегия ударов именно по экономической составляющей, экспорту и экономике страны. Не только по портам, но и по всей стране. Это точно больше, чем просто один регион", - отметил директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Риски

По его словам, если атаки нарушат экспорт украинского зерна, это потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Общий объем производства может упасть в долгосрочной перспективе. Это также подорвет сельскохозяйственную экономику Украины. Последствия будут заметны еще долго после окончания войны.

Аналитики добавляют, что это одна из причин, почему Украина так стремится получить больше систем противовоздушной обороны –- обеспечить лучшую защиту своей экономики.

