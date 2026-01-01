РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Последствия атаки РФ на Одессу: поврежден дом, дрон попал в квартиру в многоэтажке. ФОТОРЕПОРТАЖ

В новогоднюю ночь враг нанес несколько волн ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под вражеской атакой оказались объекты энергетики и жилая инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Есть последствия в Одессе

По данным ОГА, в Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома, а также попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже многоэтажки, без детонации.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Работу спасателей осложняли повторные воздушные тревоги. Сейчас все пожары ликвидированы. На местах происшествий работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.

Обстрел Одессы на Новый год
Обстрел Одессы на Новый год
Обстрел Одессы на Новый год
Обстрел Одессы на Новый год
Обстрел Одессы на Новый год
Обстрел Одессы на Новый год

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
  • Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
  • Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.
  • Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
  • Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.

01.01.2026 08:59 Ответить
несчастные одесситы
01.01.2026 10:01 Ответить
Я себя несчастным не чувствую. Смерть кацапо-нацистским **********!
01.01.2026 10:16 Ответить
миленькие держитесь чтоб в этом году все ****** остались в нашей земле, а там разберёмся С НОВЫМ ГОДОМ
01.01.2026 10:40 Ответить
Під ворожою атакою опинилися об'єкти енергетики та житлова інфраструктура.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А где возмущенные вопли Индии и Пакистана в адрес пуйла, что это бесчеловечно и недопустимо?
Тихо. Как г... в рот набрали.
А по поводу несуществующего обстрела резиденции пуйла возмущались на весь мир.
01.01.2026 10:54 Ответить
Тому що (ТМ) засранці.
І ********** дуполизи.
01.01.2026 11:03 Ответить
 
 