Последствия атаки РФ на Одессу: поврежден дом, дрон попал в квартиру в многоэтажке. ФОТОРЕПОРТАЖ
В новогоднюю ночь враг нанес несколько волн ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под вражеской атакой оказались объекты энергетики и жилая инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Есть последствия в Одессе
По данным ОГА, в Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома, а также попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже многоэтажки, без детонации.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Работу спасателей осложняли повторные воздушные тревоги. Сейчас все пожары ликвидированы. На местах происшествий работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
- Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.
- Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
- Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А где возмущенные вопли Индии и Пакистана в адрес пуйла, что это бесчеловечно и недопустимо?
Тихо. Как г... в рот набрали.
А по поводу несуществующего обстрела резиденции пуйла возмущались на весь мир.
І ********** дуполизи.