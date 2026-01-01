Последствия атаки РФ на Одессу: поврежден дом, дрон попал в квартиру в многоэтажке. ФОТОРЕПОРТАЖ

В новогоднюю ночь враг нанес несколько волн ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под вражеской атакой оказались объекты энергетики и жилая инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть последствия в Одессе

По данным ОГА, в Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома, а также попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже многоэтажки, без детонации.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Работу спасателей осложняли повторные воздушные тревоги. Сейчас все пожары ликвидированы. На местах происшествий работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.

Читайте также: В ночь на Новый год РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы













Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.

Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.

Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.

Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует беспилотниками