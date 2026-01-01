Наслідки атаки РФ на Одесу: пошкоджено будинок, дрон влучив у квартиру в багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

В новорічну ніч ворог здійснив кілька хвиль ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одещин. Під ворожою атакою опинилися об’єкти енергетики та житлова інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є наслідки в Одесі

За даними ОВА, в Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника в квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації.

"На щастя, минулося без постраждалих. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. На місцях подій працюють всі відповідні служби", - додав Кіпер.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.

Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.

Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.

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