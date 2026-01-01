УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11700 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Одесу
3 773 9

Наслідки атаки РФ на Одесу: пошкоджено будинок, дрон влучив у квартиру в багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

В новорічну ніч ворог здійснив кілька хвиль ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одещин. Під ворожою атакою опинилися об’єкти енергетики та житлова інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є наслідки в Одесі

За даними ОВА, в Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника в квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації.

"На щастя, минулося без постраждалих. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. На місцях подій працюють всі відповідні служби", - додав Кіпер.

Також читайте: У ніч на Новий рік РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси

Обстріл Одеси на новий рік
Обстріл Одеси на новий рік
Обстріл Одеси на новий рік
Обстріл Одеси на новий рік
Обстріл Одеси на новий рік
Обстріл Одеси на новий рік

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
  • Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
  • Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
  • Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.
  • Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує безпілотниками

Автор: 

обстріл (35137) Одеса (5902) Одеська область (4203) Одеський район (702)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 