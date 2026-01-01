Наслідки атаки РФ на Одесу: пошкоджено будинок, дрон влучив у квартиру в багатоповерхівці. ФОТОрепортаж
В новорічну ніч ворог здійснив кілька хвиль ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одещин. Під ворожою атакою опинилися об’єкти енергетики та житлова інфраструктура.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є наслідки в Одесі
За даними ОВА, в Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника в квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації.
"На щастя, минулося без постраждалих. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. На місцях подій працюють всі відповідні служби", - додав Кіпер.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
- Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
- Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.
- Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.
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