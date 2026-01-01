Ударами по Одесі Росія хоче перерізати економічну артерію України, - WSJ

Упродовж грудня 2025 року російські удари були спрямовані на Одесу –– головний центр експорту зерна та економічну артерію України, що зв'язує країну з рештою світу. Атаки пошкодили інфраструктуру, сховища та електромережі, призвели до загибелі та поранення десятків людей. Аналітики вважають, що це свідчить про те, що Росія все більше шукає способів підірвати економіку України.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

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Одеса як "театр військовий дій"

"Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор", - нагадує видання слова президента Володимира Зеленського від 30 грудня.

За даними Міністерства розвитку громад і територій України, близько 90% сільськогосподарської продукції країни експортується морем.

За оцінками відомства, шість портів в Одеській області за 11 місяців 2025 року обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів.

Україна навчилася захищати цю торгівлю, використовуючи морські дрони.

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Однак, попри це, росіяни посилили свої повітряні атаки. Російські безпілотники часто не пролітають над сушею, де стоять засоби ППО.

Кайл Глен з британського Центру інформаційної стійкості порахував, що Росія запустила близько 52 000 безпілотників у нічних атаках на Україну у 2025 році. Між 2022 та 2024 роками ця цифра становила 14 000.

Одеса опинилася в облозі

Російське міноборони стверджує, що атакує транспортну та портову інфраструктуру, яка використовується в "інтересах українських збройних сил". В результаті, як вказують у WSJ, одне з найбільших і найжвавіших міст України опинилось у своєрідній облозі: одесити днями живуть без світла, води та тепла.

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"Росія намагається знищити всі ключові елементи експортних логістичних ланцюгів. Вони б'ють по тому, до чого їм найлегше дістатися. І тоді, звичайно, якщо подивитися на експортну логістику, Одеса — це остання брама. Це просто навмисна стратегія ударів саме по економічній складовій, експорту та економіці країни. Не лише по портах, а й по всій країні. Це точно більше, ніж просто один регіон", - зазначив директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Ризики

За його словами, якщо атаки порушать експорт українського зерна, це потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку та зменшення коштів у фермерів на добрива та паливо.

Загальний обсяг виробництва може впасти в довгостроковій перспективі. Це також підірве сільськогосподарську економіку України. Наслідки будуть помітні ще довго після закінчення війни.

Аналітики додають, що це одна з причин, чому Україна так прагне отримати більше систем протиповітряної оборони –– забезпечити кращий захист своєї економіки.

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