Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: был пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть повреждения

На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Данные от ГСЧС

Как отмечают спасатели, в результате атаки возник пожар. Повреждения также получили здание и автотранспорт.

К счастью, погибших и пострадавших нет.



В настоящее время пожар ликвидирован.









