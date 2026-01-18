Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, - Зеленський

Зеленський про ситуацію з енергетикою та світлом

У вечірньому відеозверненні 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.

За словами президента, українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.

Загрози для енергетики та АЕС

Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається завдати шкоди саме об’єктам, від яких залежить стабільність держави та безпека громадян. Він нагадав, що протягом останнього тижня російські війська системно били по об’єктах групи "Нафтогаз", зокрема по газовидобувній інфраструктурі.

"Ворог намагається завдати шкоди нашим АЕС. У нас є дані про об’єкти, які вона розвідувала", — підкреслив президент.

Відновлення мереж і ситуація в регіонах

Глава держави повідомив, що майже 58 тисяч фахівців цілодобово працюють над відновленням електромереж, об’єктів генерації та теплопостачання. До робіт залучені ресурси "Укрзалізниці" та інших державних компаній. Для столиці додатково направили 50 ремонтних бригад з різних регіонів.

Водночас у прикордонних і прифронтових областях ремонтні роботи значно ускладнені через постійні обстріли. Особливу увагу приділяють Харкову, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областям. Також значний обсяг робіт виконано на Полтавщині та в Одеській області для стабілізації енергосистеми.

  • Нагадаємо, 18 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі у Чернігівській області. У результаті атаки в деяких населених пунктах зникло світло
  • Також ми писали, що через проблеми з електропостачанням у Сумах зупинено рух тролейбусів, а об'єкти водоканалу переходять на аварійно-резервне живлення. Вода подається за графіком із пониженим тиском.

Топ коментарі
"Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни."
А в минулому році це було невідомо? Де розподілена генерація?
18.01.2026 21:34 Відповісти
Ну що б я оце робив,якби Зеленський не повідомив, що кцапи будуть нас бити?
18.01.2026 21:33 Відповісти
Может Миндичи с Цукерманами у Израильтян ПВО попросят? Или они с Зеленским не знакомы?
18.01.2026 21:33 Відповісти
Я десь написав що кацапи когось жаліють ? )) Попасти у розподільчу станцію АЕС навіть простіше аніж у таку саму на ТЕС , бо вона потужніша , а це означає що більша . Який висновок - кацапи таки підсцикують трішки з цього приводу , а от коли ми влупимо першими , то навіть трумп пустить скупу кацапську сльозу ((((
18.01.2026 22:31 Відповісти
На підоросії 10 АЕС. Багато цілей для ПОТУЖНОЇ відповіді
18.01.2026 22:05 Відповісти
Під час удару росії 5 жовтня 2025 року, зафіксовали проліт мінімум 3-х розвідувальних супутників Китаю над https://militarnyi.com/uk/articles/kytajski-rozviduvalni-suputnyky-nad-**********-pid-chas-rosijskogo-udaru-zafiksovaly-prolit-minimum-troh-nad-zahodom-********/#google_vignette Україною
Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Варто зазначити, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.
Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрі. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин. Розвідувальний супутник "Yaogan 8" над Дніпром, близько 10 години ранку 5 жовтня 2025 року. Фото Мілітарний, моніторинговий сервіс n2yo.
18.01.2026 22:15 Відповісти
Та і ми теж західними супутниками послуговуємось. IceEye, наприклад.
18.01.2026 22:39 Відповісти
Це нас попереджає до чого готуватись. Влади у нас нема.
18.01.2026 22:20 Відповісти
россия пытается, а ты черт уже нанес с Миндичем.
18.01.2026 22:22 Відповісти
18.01.2026 22:49 Відповісти
Найбільша шкода Україні сидить вже 7 рік рік в кріслі президента і завдає психічної шкоди своїми незламно-потужніми відосиками, це паразит який паразитує на країні.
18.01.2026 22:52 Відповісти
Світу зараз не до цього, усі пепеключились на "битву" за Гренландію, яку намагається влаштувати один хворий на всю голову дід.
18.01.2026 23:12 Відповісти
Може частіше "двушку на маскву" відправляти?
18.01.2026 23:16 Відповісти
Ось прямо зараз виглядаю в Київське своє вікно: 'Ну і навіщо там працює вуличне освітлення, причому в повному обсязі (хоча можна і повикручувати лампи на двох стовпах з трьох)?'. Якщо вже така енергетична скрута, то треба по крихтах збирати економію всюди, де тільки можливо.
18.01.2026 23:34 Відповісти
Зєля нехай потратить крадені гроші на ППО, вони йому всерівно не пригодяться
18.01.2026 23:38 Відповісти
Принаймні треба оголосити офіційно, що Україна не збирається рятувати світ власним коштом від можливих нових 'чорнобилів' внаслідок російських ударів. А тому ми не будемо превентивно зупиняти енергоблоки чи знижувати потужність в очікуванні їхніх ударів. Якщо все ж таки влучать, то буде те, що буде. А потім ми у відповідь вдаримо так само по Курській, Воронезькій і взагалі, куди дістанемо. Путлер шантажує Захід ядерним апокаліпсисом? То нехай і нас бояться так само. Треба піднімати ставки до межі: або світ скочується до третьої світової, або примушує Москву все це припинити.
18.01.2026 23:44 Відповісти
Так треба біля АЕС поставити по батареї Patriot PAC3 від балістики, Iris-T, та Skynex від крилатих ракет і бпла, чи gepard і наземні пускові з APKWS. Та розрахунки з дронами-перехоплювачами, щоб шахеди не могли пройти. Їх всього три у нас, це пріоритетні об'єкти для захисту.
19.01.2026 00:36 Відповісти
Ти Геній, але по факту так не зроБлять
19.01.2026 06:04 Відповісти
Щось це виглядає.як запрошення до атаки..
19.01.2026 06:23 Відповісти
Кожен день перебування цього хрипатого недопалка при владі приносить біду Україні і її народу.
19.01.2026 09:57 Відповісти
Боже, який же потужний цей потуж
19.01.2026 09:15 Відповісти
твої бандити більше завдали ніж кацапи та монголо-татарське іго за весь час свого існування.
19.01.2026 09:38 Відповісти
Краще сказав би план своїх дій по по руйнуванню військової та економічної сили сасії України. Ну щоб знали куди ще
19.01.2026 11:03 Відповісти
