Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, - Зеленський

У вечірньому відеозверненні 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.

За словами президента, українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.

Загрози для енергетики та АЕС

Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається завдати шкоди саме об’єктам, від яких залежить стабільність держави та безпека громадян. Він нагадав, що протягом останнього тижня російські війська системно били по об’єктах групи "Нафтогаз", зокрема по газовидобувній інфраструктурі.

"Ворог намагається завдати шкоди нашим АЕС. У нас є дані про об’єкти, які вона розвідувала", — підкреслив президент.

Відновлення мереж і ситуація в регіонах

Глава держави повідомив, що майже 58 тисяч фахівців цілодобово працюють над відновленням електромереж, об’єктів генерації та теплопостачання. До робіт залучені ресурси "Укрзалізниці" та інших державних компаній. Для столиці додатково направили 50 ремонтних бригад з різних регіонів.

Водночас у прикордонних і прифронтових областях ремонтні роботи значно ускладнені через постійні обстріли. Особливу увагу приділяють Харкову, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областям. Також значний обсяг робіт виконано на Полтавщині та в Одеській області для стабілізації енергосистеми.

Нагадаємо, 18 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі у Чернігівській області. У результаті атаки в деяких населених пунктах зникло світло.

Також ми писали, що через проблеми з електропостачанням у Сумах зупинено рух тролейбусів, а об'єкти водоканалу переходять на аварійно-резервне живлення. Вода подається за графіком із пониженим тиском.

