Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, - Зеленський
У вечірньому відеозверненні 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.
За словами президента, українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.
Загрози для енергетики та АЕС
Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається завдати шкоди саме об’єктам, від яких залежить стабільність держави та безпека громадян. Він нагадав, що протягом останнього тижня російські війська системно били по об’єктах групи "Нафтогаз", зокрема по газовидобувній інфраструктурі.
"Ворог намагається завдати шкоди нашим АЕС. У нас є дані про об’єкти, які вона розвідувала", — підкреслив президент.
Відновлення мереж і ситуація в регіонах
Глава держави повідомив, що майже 58 тисяч фахівців цілодобово працюють над відновленням електромереж, об’єктів генерації та теплопостачання. До робіт залучені ресурси "Укрзалізниці" та інших державних компаній. Для столиці додатково направили 50 ремонтних бригад з різних регіонів.
Водночас у прикордонних і прифронтових областях ремонтні роботи значно ускладнені через постійні обстріли. Особливу увагу приділяють Харкову, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областям. Також значний обсяг робіт виконано на Полтавщині та в Одеській області для стабілізації енергосистеми.
Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=47302&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET Yaogan 33, https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57797 Yaogan 33-03 таhttps://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=57958 Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.
Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=48340&lat=49.842&lng=24.0316&loc=%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2&alt=0&tz=EET&showall=t Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.
Варто зазначити, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.
Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрі. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин. Розвідувальний супутник "Yaogan 8" над Дніпром, близько 10 години ранку 5 жовтня 2025 року. Фото Мілітарний, моніторинговий сервіс n2yo.
