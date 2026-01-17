Енергетичний шантаж: РФ розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України, - ГУР
Держава-агресор Росія розглядає варіанти атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Такі дії є частиною кампанії тиску з метою примусити Київ до неприйнятних умов припинення війни та послабити підтримку України з боку партнерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Кампанія тиску на Україну
"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - повідомляє ГУР.
Залякування Європи
У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.
Чого прагне РФ
- Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.
- Станом на середину січня 2026 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.
- Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.
А по рос транформаторах ніхто не буде лупити ?
Это шанс. Иначе по метру, по километру просрем страну. Боимся рассердить кацапов или поссориться с Нигерией?
Доречі, бачили, як зеля посивів стрімко? Мабудь десь звізда на нього насувається...
атомну енергетику України буде роз...ібашина вся розподільча система атомної
енеггетики парашї.
Нам сра...ть на Орешник. Чего кацап испугается Фламинго?
Шо Фламинго? Мы просим Томогавки. В США нет столько Томагавков, сколько кацапы уже по нам выпустили. Если их территория в 6 раз больше, то и ракет мы должны выпустить соответственно. И тогда кацапы будут разбиты как мы. А нам надо еще больше. Кол-во Фламинго и Томогавков должно стремиться к бесконечности. И сразу
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
Лидор обещал мощный ответ на выдачу кацапами паспортов. Оказалось что мы тоже будем выдавать кацапам паспорта.
Вы не боитесь что в ответ на обстрелы Украины Лидор не ограничится разворовыванием а..... Боюсь представить
В Україні якраз і така ПОВНА СРАКА, тому що в Україні "українська" влада....
КАЦАПИ ЗАВАЛИЛИ ВСІХ ДО ОСТАННЬОГО!!!
тому треба зробити висновки і діяти інакше....
в минулому це ж працювало і АЕС кацапи не обстрілювали.
хіба не так, зЄлЄнскій?