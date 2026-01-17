Новини Удари РФ по підстанціях АЕС
7 280 67

Енергетичний шантаж: РФ розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України, - ГУР

У МАГАТЕ заявили про вибух безпілотника біля Південноукраїнської АЕС

Держава-агресор Росія розглядає варіанти атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Такі дії є частиною кампанії тиску з метою примусити Київ до неприйнятних умов припинення війни та послабити підтримку України з боку партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Кампанія тиску на Україну

"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - повідомляє ГУР.

Залякування Європи

У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.

Чого прагне РФ

  • Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.
  • Станом на середину січня 2026 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.
  • Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.

При зельцманах новини тільки погані (((
А по рос транформаторах ніхто не буде лупити ?
17.01.2026 17:26 Відповісти
А які варіанти розглядають в жОПі? Навіть Курську АЕС засцяли звільнити в свій час. Уй@бки.
17.01.2026 17:23 Відповісти
ну с тими фламінго що нам пообіцяли ми перші повинні вдарити по АЄС московитів
17.01.2026 17:22 Відповісти
ну с тими фламінго що нам пообіцяли ми перші повинні вдарити по АЄС московитів
17.01.2026 17:22 Відповісти
А які варіанти розглядають в жОПі? Навіть Курську АЕС засцяли звільнити в свій час. Уй@бки.
17.01.2026 17:23 Відповісти
За курську авантюру янєлох і творожніков повинні отримати гєроєв рассіі .
17.01.2026 22:37 Відповісти
Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено. Джерело: https://censor.net/ua/n3595684
17.01.2026 17:24 Відповісти
При зельцманах новини тільки погані (((
А по рос транформаторах ніхто не буде лупити ?
17.01.2026 17:26 Відповісти
Мы видим что по трансформаторам бить бесполезно. Их восстановят. Дело времени. Наши дроны за Урал летают. Мы можем, предупредив всё мировое сообщество остановить транзит всех кацапских судов в Черном море. Через 3-4--5 дней полные танкеры покинут море а мы можем попытаться поразить все пустые идущие в их порты. А пшеницу, вольным детям Глобального Юга топить. Она всё равно уже не наша.
Это шанс. Иначе по метру, по километру просрем страну. Боимся рассердить кацапов или поссориться с Нигерией?
17.01.2026 18:47 Відповісти
Ми - ні. А от зелені стрьомно...бо вони грошики хз де ховають.

Доречі, бачили, як зеля посивів стрімко? Мабудь десь звізда на нього насувається...
18.01.2026 06:55 Відповісти
а трамп та члени ради нато не можуть сказати ***** що в разі атаки на
атомну енергетику України буде роз...ібашина вся розподільча система атомної
енеггетики парашї.
17.01.2026 17:28 Відповісти
нептунами, довгими нептунами, фламінгами, пекло, що там було ше.....
17.01.2026 17:30 Відповісти
Пекло ВІН таки зробив НАМ.
17.01.2026 17:42 Відповісти
відповімо фламінгамі по Москві ?
17.01.2026 17:29 Відповісти
Да.
Нам сра...ть на Орешник. Чего кацап испугается Фламинго?
Шо Фламинго? Мы просим Томогавки. В США нет столько Томагавков, сколько кацапы уже по нам выпустили. Если их территория в 6 раз больше, то и ракет мы должны выпустить соответственно. И тогда кацапы будут разбиты как мы. А нам надо еще больше. Кол-во Фламинго и Томогавков должно стремиться к бесконечности. И сразу
17.01.2026 18:54 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
17.01.2026 17:29 Відповісти
чекаємо
17.01.2026 17:32 Відповісти
Виправдовуєш...
17.01.2026 17:43 Відповісти
кого, цього 3,14zдобола?
17.01.2026 18:41 Відповісти
Вы накаркаете.
Лидор обещал мощный ответ на выдачу кацапами паспортов. Оказалось что мы тоже будем выдавать кацапам паспорта.
Вы не боитесь что в ответ на обстрелы Украины Лидор не ограничится разворовыванием а..... Боюсь представить
17.01.2026 18:59 Відповісти
Навала міндичів покрала гроші, які мали б піти на захист нашої енергетики та диверсії по всій балалайні. А тим часом цензор блокує мене на три доби за згадку про зелених пейсатих ненажер та зіпсований клімат у житті клептоманки з косою.
17.01.2026 17:29 Відповісти
Така сама хрень,навіть за комент без ругані ,але з критикою ригозеленої мразоти блокують, десь в команді Бутусова є зехудобина яка дуже любить зеЛайно та його шапіто,і не терпить правди про їх злочини.
17.01.2026 18:27 Відповісти
Мене ота худобина останній раз за лайки заблокувала. Вже геть немає бажання щось тут коментувати. А отій ''худобині'' бажаю за кожне блокування правди обсиратися!
17.01.2026 19:24 Відповісти
Адназначна. Нижче написала, добавлю - я один раз навіть Бутусову писала з цього приводу..хоча не люблю таке творити..але, коли не тільки акки банять, але вже по айпі й доводиться ще впн врубати..і я не одна така..
18.01.2026 07:00 Відповісти
Коли під одним відео я зробив зауваження за мову окупанта, якою у відео розмовляв Бутусов, мені ту обліковку заблокували назавжди. Щоправда, після того я вже не чув, щоб Бутусов публічно розмовляв свинособачою. Так би мовити, квити. ))
18.01.2026 14:18 Відповісти
Радійте, що не п4рманент. В мене 6!!! аккаунтів в перманенті за критику зелених..
18.01.2026 06:57 Відповісти
не переживайте, Шмига захистив всі підстанції
17.01.2026 17:30 Відповісти
Портретами Мустафи і Фьодорова ?
17.01.2026 17:39 Відповісти
Гур доверху лапки і буде тільки константувати?! Повні імпотенти і зрадники при владі!
17.01.2026 17:32 Відповісти
Послабили підтримку України ось такі от міндичи, зельцмани, і інші *ов, самий головний ворог засів у ВР і опі
17.01.2026 17:35 Відповісти
а шо розглядає сциклива, немічно-патужна Зєля?.. Кличка чи Пороха винними в усіх її про.обах?..
17.01.2026 17:38 Відповісти
Если есть чем сразу же ответить по такому же---то пусть будет что будет. Только вот хер чем нету. А запад бздливый тем более не даст! Курская атомная рядом, можно конечно достать её быстро. Но эффект как минимум от 3 будет. К этому всё идёт.
17.01.2026 17:42 Відповісти
Это вопрос к полякам и ес. Зонтик над Хмельницкой АЭС готовыпредоставить?
17.01.2026 17:43 Відповісти
Винні всі, крім "української" влади
17.01.2026 17:45 Відповісти
ти дуже правильно взяв слово "української" в лапки!
В Україні якраз і така ПОВНА СРАКА, тому що в Україні "українська" влада....
18.01.2026 10:11 Відповісти
А миндич розглядае витрины ювелирных магазинов прекрасной средиземноморской страны и ждёт приезда своих корешей -подельников в роскошные виллы по соседству.
17.01.2026 17:44 Відповісти
це вже було ,руйнували підстанції і АЕС зупиняли блоки
17.01.2026 17:46 Відповісти
Ну що, пора робити ядерку? Чи ще ні? Ааа?
17.01.2026 17:52 Відповісти
Воронезька АЕС, здається цілком в досяжності українських дронів і ракет. Не кажучи вже про власну ЗАЕС: варто лише дочекатись потрібної рози вітрів, щоб радіоактивна хмара пішла на схід..
17.01.2026 17:53 Відповісти
Вообще все просто нанимаете людей и выключаете свет в Москве
17.01.2026 17:53 Відповісти
Це для буданги дуже складно, там же немає 5 млн узбеків... А стоп
17.01.2026 18:15 Відповісти
А до чого ти готуєшся? До міру і процвітання? Шантажують тільки того хто піддається на шантаж. А ти придурок ще й як піддаєшся на шантаж. Бо замість ударів у відповідь ти заверещав що хочеш міру, перегаворів і референдуму. ***** ж за 4 роки війни не поступився жодним пунктом. Тому Тромб на нього і не давить
17.01.2026 17:55 Відповісти
"Це ж було вже!"
17.01.2026 18:01 Відповісти
Цікаво, а що то за така вумна людина в 2019 році передала атомну енергетику герою росії деркачу за фальшування плівок на Порошенка? Виключно за свої інтереси віддав всі секрети і об'єкти атомної енергетики ворогу. А хтось ще має надію, що він піклується про Україну? Як на мене, то він нами прикрився, щоб продовжувати забезпечувати своє оточення міндічів- цукерманів і залишитися на троні.
17.01.2026 18:07 Відповісти
Якщо 95 квартал вдіти в шерстяні костюми, а народу дати ********* палички,можна виробляти світло.
17.01.2026 18:14 Відповісти
Вдарить вони ви теж ударьте а не соплі жуйте хоч нема чим бити великий зелений мерзотник все просрав
17.01.2026 18:25 Відповісти
Які варіанти удару у відповідь розглядає zешобла? Запуск притулою супутника скумбрія-8?
17.01.2026 18:31 Відповісти
Яких тільки варіянтів, обставить капітуляцію.
17.01.2026 18:53 Відповісти
17.01.2026 18:58 Відповісти
Отрута в московські водогони, вибухи в метро Москви та Пітєра. Що нам вже залишилось втрачати? І так. Ще один Норд-Ост чи Беслан, але виключно в Москві. Щоб страждали рідні та діти кацапських бонз. Так швидше дійде. Наших вони не жаліли і не жаліють. Чого ми панькаємось з ними. Але брати відповідальність не треба. Це кацапи самі себе труять, підривають тощо.
17.01.2026 19:10 Відповісти
На жаль, сталеві яйця мали тільки чечени. Ми, сциклива розмазня, з білою шкірою, вільно володіюча російською мовою... Ми не можемо. А чорні страху нагнали на всю кацапню.
18.01.2026 09:12 Відповісти
ну і де сьогодні всі ті чечени зі "сталевими яйцями"?
КАЦАПИ ЗАВАЛИЛИ ВСІХ ДО ОСТАННЬОГО!!!

тому треба зробити висновки і діяти інакше....
18.01.2026 10:10 Відповісти
Напевно розавий фламіндіч знову скаже, що то Кличко винен?
17.01.2026 19:17 Відповісти
...де відповідь, ******?
17.01.2026 19:28 Відповісти
Правильный ответ- только вынести кацапские АЭС, грес и тес
18.01.2026 05:18 Відповісти
ооо, тогда вообще без света будем. Интересно насколько хватит потужности в городах без тепла, воды и света
17.01.2026 20:07 Відповісти
Месяц, потом побегут за мертветчука голосовать или яну…
18.01.2026 05:17 Відповісти
Немає ні ВСУ,ні ГУР,ні СБУ?Нате вам новину,ми тут ні до чого, а ви думайте,що робити?Так це потрібно розуміти?
17.01.2026 21:02 Відповісти
Пишуть що піськограй московських саун умисно не забирав ракети до ппо і умисно здав всі енергетичні об'єкти на расєю...
17.01.2026 21:09 Відповісти
Дядя Пьетя, ты дурак? (С)
18.01.2026 05:15 Відповісти
Били же уже и много раз!
18.01.2026 01:21 Відповісти
То не те подстанции)
18.01.2026 05:14 Відповісти
Якщо спокійно проаналізувати,що верзе ГУР- повна маячня.Це спрямовано на фіксацію людей на проблемі,яка існує всю війну та створення з суспільства зграї скажених собак,яким колись скомандують ФАС! Тільки куди цей собака кинеться - ще питання.Руйнування розподільчих пристроїв АЕС це завжди 100 % зупинка.Але,крім того, ризик ядерної аварії,ака зачіпає також Білорусь.
18.01.2026 07:20 Відповісти
Невже це те, що ми повинні були робити чотири роки? Але ж ми не можемо... "Тамжєлюдіонизамьорзнут". Влада сциклива і не дієздатна.
18.01.2026 09:08 Відповісти
я знаю, що треба робити: треба терміново "відправити двушку на мАцАкву!"
в минулому це ж працювало і АЕС кацапи не обстрілювали.
хіба не так, зЄлЄнскій?
18.01.2026 10:13 Відповісти
Шмигаль казав що захист збудовано на совість підстанцій..То кулі боятися?? Все є...все збудовано..піть кохфе і їж пиріжки
18.01.2026 11:11 Відповісти
 
 