Енергетичний шантаж: РФ розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України, - ГУР

Держава-агресор Росія розглядає варіанти атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Такі дії є частиною кампанії тиску з метою примусити Київ до неприйнятних умов припинення війни та послабити підтримку України з боку партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Кампанія тиску на Україну

"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - повідомляє ГУР.

Залякування Європи

У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.

Чого прагне РФ

Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Станом на середину січня 2026 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.

