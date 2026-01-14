РФ застосовує щонайменше пів сотні іноземних верстатів для виробництва зброї, обходячи санкції, - дані ГУР

ГУР МО України в розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions публікує інформацію про 50 одиниць іноземного технологічного обладнання, що використовується російськими підприємствами кооперації з виробництва озброєння та військової техніки.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Що вже відомо?

Як зазначається, серед викритого обладнання:

установки гідроабразивного різання чеського виробника PTV, які застосовують підприємства, залучені у створенні корабельних і берегових радіолокаційних станцій, обладнання для ракетних військ стратегічного призначення та систем безпеки військових об’єктів рф;

фрезерний верстат JVM-360LS CNC американської компанії JET Tools, який використовується виробникомкомпонентів для крилатих ракет Х-101;

китайський термопластавтомат TAYU TY-200S, який експлуатується російським виробником систем наведення, прицілів та комплексів вседобової розвідки.

"Російські підприємства ВПК активно використовують лізингові схеми отримання іноземного обладнання замість прямої купівлі. Така практика подекуди дозволяє приховувати кінцевого користувача та слугує інструментом обходу санкційних обмежень.

Для уникнення використання своїх технологій у забезпеченні війни та дестабілізаційних дій, світовим виробникам обладнання слід запровадити практику його постійного відстеження та контролю місцеперебування", - наголошують у ГУР.