Виготовлення і постачання засобів зв’язку, РЕБ та мікроелектроніки для ВПК РФ: Україна запровадила санкції проти низки осіб та компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №8/2026, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти РФ.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

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Проти кого санкції?

Як зазначається, це особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Серед них – підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

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Санкції запроваджені проти промислових підприємств:

хімічної галузі,

видобувної галузі,

металургійної галузі

паливно-енергетичного комплексу РФ.

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Мета санкцій

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

"Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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