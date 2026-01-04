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Новини Санкції РНБО Санкції України проти Росії
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Виготовлення і постачання засобів зв’язку, РЕБ та мікроелектроніки для ВПК РФ: Україна запровадила санкції проти низки осіб та компаній

Санкції проти постачальників РЕБ і зв’язку для ВПК РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №8/2026, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти РФ.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

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Проти кого санкції?

Як зазначається, це особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Серед них – підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

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Санкції запроваджені проти промислових підприємств:

  • хімічної галузі,
  • видобувної галузі,
  • металургійної галузі
  • паливно-енергетичного комплексу РФ.

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Мета санкцій

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

"Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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Автор: 

військово-промисловий комплекс (288) росія (70877) санкції (13304) РНБО (2305) ОПК (431)
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