ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення, - Welt
Посли країн Європейського Союзу планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
За даними видання, нові обмеження мають на меті посилити тиск на Москву за її агресивну війну проти України та додатково ослабити російську економіку.
Зокрема, планується запровадження нових заборон на поїздки до ЄС та заморожування активів фізичних і юридичних осіб. Особливу увагу дипломати мають намір приділити особам, причетним до вивезення українських дітей та їх ідеологічного перевиховання.
Крім того, обговорюються додаткові санкції в енергетичному та банківському секторах, а також заходи для усунення лазівок, які дозволяють обходити вже чинні обмеження.
У Брюсселі також розглядають можливість заборони імпорту російського урану та запровадження санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії РФ - "Росатома". Як зазначає Welt, такі кроки давно підтримують низка держав ЄС, однак досі їм опиралися, зокрема, Франція та Бельгія.
За даними дипломатичних джерел, ці країни могли б закуповувати уран для своїх атомних електростанцій у Південній Африці, Австралії або Канаді, однак за вищими цінами.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити дію економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2026 року.
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