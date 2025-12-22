Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії до липня 2026 року
Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити дію економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Йдеться про обмежувальні заходи, вперше запроваджені у 2014 році та суттєво розширені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.
Санкції охоплюють широкий спектр секторальних обмежень, зокрема у сферах торгівлі, фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.
Також вони передбачають заборону на імпорт або транспортування морем сирої нафти та окремих нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT, а також призупинення діяльності та ліцензій низки підтримуваних Кремлем дезінформаційних медіа.
Крім того, чинні обмеження надають Європейському Союзу можливість протидіяти обходу санкцій. У Раді ЄС наголосили, що Союз залишається готовим посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій.
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