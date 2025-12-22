Совет ЕС продлил экономические санкции против России до июля 2026 года
Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Речь идет об ограничительных мерах, впервые введенных в 2014 году и существенно расширенных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Санкции охватывают широкий спектр секторальных ограничений, в частности в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.
Также они предусматривают запрет на импорт или транспортировку по морю сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, исключение нескольких российских банков из системы SWIFT, а также приостановку деятельности и лицензий ряда поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа.
Кроме того, действующие ограничения дают Европейскому Союзу возможность противодействовать обходу санкций. В Совете ЕС подчеркнули, что Союз остается готовым усиливать давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций.
