Новости Санкции ЕС против России
ЕС готовит 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения, - Welt

Санкции против РФ

Послы стран Европейского Союза планируют принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

По данным издания, новые ограничения призваны усилить давление на Москву за ее агрессивную войну против Украины и дополнительно ослабить российскую экономику.

В частности, планируется введение новых запретов на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Особое внимание дипломаты намерены уделить лицам, причастным к вывозу украинских детей и их идеологическому перевоспитанию.

Кроме того, обсуждаются дополнительные санкции в энергетическом и банковском секторах, а также меры по устранению лазеек, позволяющих обходить уже действующие ограничения.

В Брюсселе также рассматривают возможность запрета импорта российского урана и введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии РФ - "Росатома". Как отмечает Welt, такие шаги давно поддерживают ряд государств ЕС, однако до сих пор им сопротивлялись, в частности, Франция и Бельгия.

По данным дипломатических источников, эти страны могли бы закупать уран для своих атомных электростанций в Южной Африке, Австралии или Канаде, однако по более высоким ценам.

Напомним, Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.

буржуйські сцикливі пєдо лєвакі, як у сересер, ******* під якісь дати підганяти?
просто знищити *****, котре вже всім остогидло нема сміливості?
31.12.2025 12:07
Очікуємо від рудих та вузькооких потвор та різих посіпак заяви, що це негативно впливає на перемовини
31.12.2025 12:12
знову заборона тагілруліт відвідувати ЄС? Так вони в більшості своїй навіть сраних курортів абхазії не бачили у житті,або взагалі не були біля моря чи не купались у річці.
31.12.2025 12:14
Может им бота завести со скриптом, чтоб каждые 3 месяца пакет санкций вводил. Толку так же, а бюрократии будет меньше.
31.12.2025 12:19
Ще 52 пакети і економіка рашки точно впаде. ЄС порожняк не гонить.
31.12.2025 12:20
Розпад імперії - тривалий процес. Тому нам треба триматися. Он Карфаген свого екзистенційного ворога 118 років розвалював. І майже вийшло.
31.12.2025 12:22
У 2024 році країни Шенгенської зони видали росіянам понад 540 тисяч віз.
31.12.2025 12:20
20 вже був, це 21- я їх пакети записую.
31.12.2025 12:22
Дарма тупін цілий горєшнік у Білорусь пригнав.
Щось не допомагає. Ну нічого за рік тупін ще один горєшнік зробить - тоді злякаються
31.12.2025 12:32
 
 