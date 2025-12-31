ЕС готовит 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения, - Welt

Послы стран Европейского Союза планируют принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

По данным издания, новые ограничения призваны усилить давление на Москву за ее агрессивную войну против Украины и дополнительно ослабить российскую экономику.

В частности, планируется введение новых запретов на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Особое внимание дипломаты намерены уделить лицам, причастным к вывозу украинских детей и их идеологическому перевоспитанию.

Кроме того, обсуждаются дополнительные санкции в энергетическом и банковском секторах, а также меры по устранению лазеек, позволяющих обходить уже действующие ограничения.

В Брюсселе также рассматривают возможность запрета импорта российского урана и введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии РФ - "Росатома". Как отмечает Welt, такие шаги давно поддерживают ряд государств ЕС, однако до сих пор им сопротивлялись, в частности, Франция и Бельгия.

По данным дипломатических источников, эти страны могли бы закупать уран для своих атомных электростанций в Южной Африке, Австралии или Канаде, однако по более высоким ценам.

Напомним, Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.

