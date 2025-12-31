ЕС готовит 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения, - Welt
Послы стран Европейского Союза планируют принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
По данным издания, новые ограничения призваны усилить давление на Москву за ее агрессивную войну против Украины и дополнительно ослабить российскую экономику.
В частности, планируется введение новых запретов на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Особое внимание дипломаты намерены уделить лицам, причастным к вывозу украинских детей и их идеологическому перевоспитанию.
Кроме того, обсуждаются дополнительные санкции в энергетическом и банковском секторах, а также меры по устранению лазеек, позволяющих обходить уже действующие ограничения.
В Брюсселе также рассматривают возможность запрета импорта российского урана и введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии РФ - "Росатома". Как отмечает Welt, такие шаги давно поддерживают ряд государств ЕС, однако до сих пор им сопротивлялись, в частности, Франция и Бельгия.
По данным дипломатических источников, эти страны могли бы закупать уран для своих атомных электростанций в Южной Африке, Австралии или Канаде, однако по более высоким ценам.
Напомним, Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.
просто знищити *****, котре вже всім остогидло нема сміливості?
Щось не допомагає. Ну нічого за рік тупін ще один горєшнік зробить - тоді злякаються