Производство и поставка средств связи, РЭБ и микроэлектроники для ВПК РФ: Украина ввела санкции против ряда лиц и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №8/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых – граждане и резиденты РФ.

Об этом сообщает пресс-служба президента

Против кого санкции?

Как отмечается, это лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.

Среди них – предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.

Санкции введены против промышленных предприятий:

химической отрасли,

добывающей отрасли,

металлургической отрасли

топливно-энергетического комплекса РФ.

Цель санкций

Введенные ограничения должны затруднить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины.

"Наша страна продолжит работу с партнерами над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров. Некоторые из позиций будут учтены в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

