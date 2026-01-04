Производство и поставка средств связи, РЭБ и микроэлектроники для ВПК РФ: Украина ввела санкции против ряда лиц и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №8/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых – граждане и резиденты РФ.
Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
Против кого санкции?
Как отмечается, это лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.
Среди них – предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.
Санкции введены против промышленных предприятий:
- химической отрасли,
- добывающей отрасли,
- металлургической отрасли
- топливно-энергетического комплекса РФ.
Цель санкций
Введенные ограничения должны затруднить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины.
"Наша страна продолжит работу с партнерами над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров. Некоторые из позиций будут учтены в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ці санкції повинні були бути введені ще у 2014 році, а не на четвертому році війни.
Хто з західних країн підтримує ці санкції, бо якщо це тільки ми,ху... лостану від них ніякої шкоди не має