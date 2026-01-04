РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8343 посетителя онлайн
Новости Санкции СНБО Санкции Украины против России
409 1

Производство и поставка средств связи, РЭБ и микроэлектроники для ВПК РФ: Украина ввела санкции против ряда лиц и компаний

Санкции против поставщиков РЭБ и связи для ВПК РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №8/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых – граждане и резиденты РФ.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Против кого санкции?

Как отмечается, это лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.

Среди них – предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.

Читайте также: Украина применила санкции к 56 морским судам, которые незаконно вывозили продовольственную продукцию с оккупированных территорий

Санкции введены против промышленных предприятий:

  • химической отрасли,
  • добывающей отрасли,
  • металлургической отрасли
  • топливно-энергетического комплекса РФ.

Читайте: Зеленский ввел санкции против "граждан Израиля" Миндича и Цукермана: на 3 года вместо 10

Цель санкций

Введенные ограничения должны затруднить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины.

"Наша страна продолжит работу с партнерами над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров. Некоторые из позиций будут учтены в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: ЕС готовит 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения, - Welt

Автор: 

военно-промышленный комплекс (260) россия (98584) санкции (12116) СНБО (4483) ОПК (243)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
....санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких - громадяни та резиденти РФ.....
Ці санкції повинні були бути введені ще у 2014 році, а не на четвертому році війни.
Хто з західних країн підтримує ці санкції, бо якщо це тільки ми,ху... лостану від них ніякої шкоди не має
показать весь комментарий
04.01.2026 11:45 Ответить
 
 